«Били с убойных позиций, но, к сожалению, не попали в ворота». Федотов — о матче с «Сочи»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:2).

«По первому тайму — единственный момент у наших ворот возник после стандарта. Совершили ненужное нарушение. В целом в первой половине отыграли надёжно, имели два-три момента, били с убойных позиций, но, к сожалению, не попали в ворота.

Второй тайм складывался аналогичным образом. Могли забить со стандарта, у Егора Носкова был хороший момент, но, опять-таки, он не попал в ворота. Ему нужно немножко спокойствия в завершающем ударе.

Потом зевнули момент, Джорджевич открылся, хотя было довольно просто ликвидировать опасность. А второй гол — уже следствие нелепых рикошетов. Снова положили мяч на ногу Джорджевичу, и ему уже некуда было деваться», — приводит слова Федотова официальный сайт ЦСКА.