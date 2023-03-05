Кобелев — о форме Захаряна: Арсен — молодой футболист, склонный к перепадам

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев оценил выступление полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна после зимнего перерыва. Москвичи провели три матча, все – с «Крыльями Советов» (два – в Кубке России, один – в РПЛ), а Захарян не совершил ни одного результативного действия.
«Два месяца подготовки на сборах проходят очень тяжело. И тут всё индивидуально: у кого-то лучше получается переносить сборы, кому-то требуется время. Как правило, необходимо две-три недели, чтобы прийти в форму и нащупать свой баланс. Мы не должны забывать, что Захарян — молодой футболист, склонный к подобным перепадам. Поэтому делать выводы о его состоянии пока рано», — приводит слова Кобелева RT.
В нынешнем сезоне 19-летний Арсен Захарян в 24 матчах чемпионата России и Фонбет Кубка России забил три гола и отдал шесть результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.
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