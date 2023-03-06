«Команда, претендующая на чемпионство, не может так ошибаться». Моцарт — о «Спартаке»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Сантос Моцарт оценил игру красно-белых в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом». Встреча завершилась вничью со счётом 2:2.
«Мне понравилось, как «Спартак» играл в атаке. Забили два гола, даже три, но третий ошибочно не засчитали. Были ещё моменты.
Что не понравилось? Тут я не буду оригинальным. Игра в обороне. Команда, которая претендует на чемпионство, не может так ошибаться в защите. Она могла даже проиграть, если бы в конце матча игрок «Урала» реализовал свой момент и исполнил тот удар чуть качественнее», — приводит слова Моцарта «Евро-Футбол.Ру».
«Спартак» (37) занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от «Зенита» (45) на восемь очков.
- 6 марта 2023
-
00:30
-
00:23
-
00:15
-
00:10
-
00:08
-
00:03
-
00:02
- 5 марта 2023
-
23:54
-
23:51
-
23:46
-
23:43
-
23:39
-
23:36
-
23:22
-
23:16
-
23:16
-
23:15
-
23:04
-
22:59
-
22:47
-
22:44
-
22:43
-
22:38
-
22:34
-
22:30
-
22:26
-
22:24
-
22:23
-
22:19
-
22:16
-
22:15
-
22:13
-
22:07
-
22:04
-
21:57