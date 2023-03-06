«Команда, претендующая на чемпионство, не может так ошибаться». Моцарт — о «Спартаке»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Сантос Моцарт оценил игру красно-белых в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом». Встреча завершилась вничью со счётом 2:2.

«Мне понравилось, как «Спартак» играл в атаке. Забили два гола, даже три, но третий ошибочно не засчитали. Были ещё моменты.

Что не понравилось? Тут я не буду оригинальным. Игра в обороне. Команда, которая претендует на чемпионство, не может так ошибаться в защите. Она могла даже проиграть, если бы в конце матча игрок «Урала» реализовал свой момент и исполнил тот удар чуть качественнее», — приводит слова Моцарта «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» (37) занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от «Зенита» (45) на восемь очков.