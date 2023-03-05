Турнирная таблица РПЛ после 18-го тура: «Зенит» увеличил отрыв от «Спартака»

По итогам 18-го тура Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (45 очков). Сине-бело-голубые в минувшем туре обыграли «Пари Нижний Новгород» (3:0). На втором месте остался московский «Спартак» (37), в эти выходные сыграв вничью с «Уралом» (2:2). «Ростов» (35), проигравший «Локомотиву» (1:3), находится на третьей строчке.

На четвёртом месте располагается московское «Динамо» (32). Бело-голубые обыграли «Крылья Советов» со счётом 1:0. ЦСКА (29) проиграл «Сочи» (0:2), но остался на пятой строчке. Далее располагается «Ахмат» (29). Грозненцы выиграли у «Оренбурга» (3:1). Седьмую строчку занимает «Сочи» (28). «Краснодар» (26) сыграл вничью с «Торпедо» (2:2) и находится на восьмом месте.

На девятой строчке располагается «Оренбург» (25), ниже «Урал» (22), «Крылья Советов» (20) и «Пари Нижний Новгород» (19).

Зону стыковых матчей на 13-м месте открывает «Локомотив» (16). На 14-й строчке находится «Факел» (14), который сыграл вничью с «Химками» (1:1). Подмосковная команда (13) находится в зоне вылета вместе с московским «Торпедо» (7).