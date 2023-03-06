У «Реймса» самая долгая беспроигрышная серия среди клубов топ-5 лиг. Его тренеру — 30 лет

«Реймс», который занимает восьмую позицию в турнирной таблице Лиги 1, имеет самую длинную беспроигрышную серию среди всех клубов пяти ведущих европейских чемпионатов, сообщает портал Squawka.

В национальном первенстве команда не знает поражений уже в 18 встречах: «Реймс» одержал в них восемь побед и десять раз свёл матч к ничьей. Примечательно, что возглавляет клуб бельгийский тренер Уильям Стилл, которому всего 30 лет.

В матче 26-го тура «Реймс» обыграл «Аяччо», причём добыл три очка лишь в компенсированное к матчу время: на 90+4-й минуте после передачи японского форварда Дзюни Ито ворота гостей поразил шведский хавбек Йенс Каюсте. Этот гол стал единственным в прошедшей встрече.

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