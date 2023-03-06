Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рой Кин: если бы я в «МЮ» проиграл с таким счётом, я бы спрятался. Настолько это стыдно

Рой Кин: если бы я в «МЮ» проиграл с таким счётом, я бы спрятался. Настолько это стыдно
Комментарии

Экс- игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал итоги игры команды в матче с «Ливерпулем».

«Если бы я проиграл в «Юнайтед» со счётом 0:6 или 0:7, я бы спрятался. Я бы пропал на несколько месяцев. Вот настолько это стыдно», – приводит слова Кина talkSPORT со ссылкой на эфир Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 49 очков после 25 матчей. «Ливерпуль» находится на пятой строчке, заработав 42 очка. Лидирует «Арсенал» (63).

Напомним, вчера завершился матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энди Мэдли. «Ливерпуль» одержал победу с разгромным счётом 7:0.

Так «Манчестер Юнайтед» не унижали 92 года Так «Манчестер Юнайтед» не унижали 92 года

Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023