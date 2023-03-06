Рой Кин: если бы я в «МЮ» проиграл с таким счётом, я бы спрятался. Настолько это стыдно

Экс- игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал итоги игры команды в матче с «Ливерпулем».

«Если бы я проиграл в «Юнайтед» со счётом 0:6 или 0:7, я бы спрятался. Я бы пропал на несколько месяцев. Вот настолько это стыдно», – приводит слова Кина talkSPORT со ссылкой на эфир Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 49 очков после 25 матчей. «Ливерпуль» находится на пятой строчке, заработав 42 очка. Лидирует «Арсенал» (63).

Напомним, вчера завершился матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энди Мэдли. «Ливерпуль» одержал победу с разгромным счётом 7:0.

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