Игнатьев: пока рано говорить об отставке Ивича из «Краснодара»

Известный российский тренер Борис Игнатьев высказался о наставнике «Краснодара» Владимире Ивиче.
«Ивича только взяли в «Краснодар», дали ему зарплату. Он пока только выучил имена футболистов, поэтому пока не стоит говорить об отставке. Чтобы родить ребенка – надо девять месяцев. Для того, чтобы построить команду, тоже нужно время.
Мне ещё понравилось «Торпедо». У команды хорошее физическое состояние, есть понимание целей и задач клуба. Они реализовали всё, что им наставлял тренерский штаб. С первых минут подавили «Краснодар», были быстрее и нацеленнее на ворота.
Ничья для «Торпедо» – хороший результат, они давно не выигрывали. Но пока и это ничего не даёт с точки зрения продвижения в турнирной таблице.
«Краснодар» разочаровал. Раньше они радовали качественной домашней игрой с комбинациями. Сегодня они уступили себе и были далеко не лучше, чем «Торпедо». Футболистам «Краснодара» нужно пересмотреть отношение к себе, к тренировочному процессу, потому что игроки, которые подавали надежды, не могут сегодня похвастаться, что они становятся лучше», – приводит слова Игнатьева Metaratings.
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