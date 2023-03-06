Главный тренер «Ньюэллс Олд Бойз» прокомментировал слухи о возвращении Лионеля Месси

Главный тренер аргентинского «Ньюэллс Олд Бойз» Габриэль Хайнце прокомментировал слухи о том, что в команду вернётся знаменитый воспитанник Лионель Месси, выступающий за французский «ПСЖ».

«Меня смущают вопросы о нём, и мне немного стыдно говорить о Месси. Единственный, кто решает, возвращаться ему или нет, это он сам. Это его выбор, никто не обязан возвращаться. Пожалуйста, оставьте Месси в покое, пусть он продолжает радовать нас, и пусть он будет счастлив, где бы он ни был», — приводит слова Хайнце Footmercato.

Контракт 35-летнего Месси с «ПСЖ» истекает в конце текущего сезона. О продлении соглашения с парижанами до сих пор ничего неизвестно. Ранее появлялась информация, что летом Месси может сыграть за «Ньюэллс» в товарищеском матче.

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