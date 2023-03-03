Месси угрожают в Аргентине! Как вообще такое может быть?

Удивительная новость пришла из Аргентины: неизвестные расстреляли магазин, принадлежащий семье жены Лионеля Месси Антонеллы Рокуццо. Двое злоумышленников на мотоциклах подъехали к заведению около трёх часов ночи, 14 раз выстрелили по зданию магазина и оставили надпись, адресованную лично футболисту: «Месси, мы ждём тебя. Явкин — наркоторговец, он тебя не спасёт».

Пабло Явкин – действующий мэр Росарио, где и располагается магазин. Градоначальник оперативно отреагировал на случившееся: «Где те, кто должен заботиться о нас? Понятно, что те, у кого есть оружие и возможность искать преступников, этого не делают, и любой банде очень легко осуществить что-то подобное. То, что нужно сейчас, это резонанс, чтобы привлечь внимание. Рокуццо — это рабочая семья из Росарио, нужно позаботиться о них, потому что всё это очень коварно».

В результате происшествия никто не пострадал, во время нападения заведение было закрыто, бóльшая часть пуль попала в ставни. Но как такое могло произойти в Аргентине, где, казалось, каждый житель боготворит Лео? И какие мотивы побудили хулиганов к нападению?

Фото: Кадр из видео

Магазин, на который произошло нападение, был открыт около 40 лет назад бабушкой жены Месси. Всё начиналось с небольшого продуктового бизнеса, преобразованного затем в сеть супермаркетов родителями Антонеллы — Хосе и Лаурой Рокуццо. Три дочери всегда помогали им в семейном деле. Успешный бизнес в Аргентине – отличная мишень для вымогателей. В Росарио с прошлого года группировки работают по определённой схеме: расстреливают заведения, оставляют угрозы, а затем требуют ежемесячную дань в обмен на покой и безопасность.

Фото: Кадр из видео

Только за последний месяц в полицию поступило 10 жалоб на подобный метод вымогательств. По сведениям прокуратуры, в банды сбивается «пролетариат» из трущоб. Эта гипотеза – самая очевидная причина нападения на магазин семьи Месси. Однако зачем мафии в Росарио нападать на супермаркет, связанный с именем самого популярного человека в Аргентине? Это привлекло внимание всего мира и приведёт к неизбежным мерам внутри города. Об этом уже сообщил президент Аргентины Альберто Фернандес.

Альберто Фернандес Президент Аргентины «Мы многое делаем, но, очевидно, нужно будет сделать что-то ещё, потому что в Росарио проблема насилия и организованной преступности очень серьёзна. Сегодня утром я получил ужасную новость из Росарио, где был обстрелян супермаркет. Я сразу связался с мэром, поговорил с начальником штаба полиции. Мы многое делаем, но очевидно, что нам предстоит расследовать детали».

Местные власти проводят расследование случившегося, а у аргентинских журналистов появилось несколько альтернативных гипотез о причинах случившегося. Например, Tyc Sports предполагает, что нападение может быть связано с мэром Росарио Пабло Явкином и социальной программой Plan Cuidar, часть которой связана с раздачей еды. Всё дело в том, что городская мафия пыталась добиться благосклонности бедных людей с помощью продуктов. Но бандиты не покупали её сами, а заполучали обманными методами по программе мэра. При обыске в доме известного наркоторговца Вьехо Кантеро было обнаружено 8 тонн еды, направленной на социальную помощь незащищённым слоям населения. После этого мэр изменил схему распределения продуктов, а это могло повлечь за собой атаку мафии на популярный супермаркет с целью запугивания.

Фото: Getty Images

Ещё одна теория связывает нападение с недавними сообщениями о потенциальном переходе Месси в «Ньюэллс Олд Бойз». Главная фанатская группировка команды – Los Monos – на протяжении длительного времени конфликтует с авторитетной наркобандой Росарио. С середины 2000-х произошло бесчисленное количество нападений и преступлений, связанных с враждой между ними. Не исключено, что атака на супермаркет жены Месси преследовала цель отпугнуть Лео от потенциального возвращения в родной клуб.

Селия Мария Куччиттини Мама Лионеля Месси «Это удивительно, потому что ранее нас никогда не беспокоили. Мы всегда ходим по городу без охраны. Слава богу, не произошло ничего более серьёзного».

Министр безопасности Аргентины Анибаль Фернандес сообщил, что ситуация нетипична для последних 20 лет в Росарио. Глава министерства отметил, что «нападение является частью мафиозной динамики», но они «готовы повернуть ситуацию вспять и взять всё под свой контроль».