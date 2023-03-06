Слуцкий — о чемпионской гонке РПЛ: «Зенит» не потеряет в оставшихся турах восемь очков

Российский тренер Леонид Слуцкий считает, что чемпионскую гонку в Российской Премьер-Лиге можно считать оконченной.

«Чемпионская гонка окончена? Восемь очков — очень много. Думаю, «Зенит» просто не потеряет в оставшихся турах такое количество. Очень жаль, с точки зрения чемпионской интриги, что этот сумасшедший «Спартак» не выиграл у «Урала», но уже говорил, что команда Виктора Гончаренко проявила мастерство и характер», — сказал Слуцкий в программе «На футболе» на Первом канале.

«Зенит» — это действующий чемпион России, выигравший РПЛ последние четыре сезона. Сейчас у команды Сергея Семака 45 очков в 18 турах, у ближайшего конкурента в лице «Спартака» 37 очков. В чемпионате России проводится 30 туров.