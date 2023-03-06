Дзюба — о матче «Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ выровнялась, результат не назову сюрпризом
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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба прокомментировал результат матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Торпедо» (2:2).
«Слуцкий правильно сказал, что сейчас чемпионат выровнялся. Не могу назвать это сюрпризом, но было неожиданно. Мы сейчас вообще не понимаем, что из себя представляет «Краснодар»: новый специалист, много новых игроков, не так много выходит российских игроков. Эта команда сама себя ищет.
Безумно классное событие произошло, что Лебеденко забил гол, обновил рекорд. Круто, когда люди в таком возрасте показывают, что 39 лет — ещё не окончание», — сказал Дзюба в программе «На футбол» на Первом канале.
«Краснодар» с 26 очками идёт на восьмой позиции. «Торпедо» (7) — на последнем, 16-м месте.
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