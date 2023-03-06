Ледяхов — о матче «Спартак» — «Урал»: не думаю, что Мешков принимал предвзятые решения

Экс-футболист «Спартака» Игорь Ледяхов отреагировал на решение судьи Виталия Мешкова отменить гол красно-белых в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом». Напомним, арбитр дал финальный свисток на несколько секунд раньше, чем мяч пересёк линию ворот «Урала». Этот гол мог стать победным для «Спартака», а так встреча завершилась со счётом 2:2.

«Судейское решение Мешкова повлияло на результат матча «Спартак» — «Урал». Арбитр поторопился со свистком. Да, гол не засчитали, но уже ничего назад не вернёшь.

Неоднозначный пенальти в матче «Ахмат» — «Оренбург»? Да, видел вчера этот эпизод. Игрок за полем случайно наступил на ногу другому футболисту. Мало того что пенальти поставили, так ещё и удалили его. Человеческий фактор никто не исключал. Арбитры тоже могут ошибаться. Я не думаю, что это предвзятые решения Мешкова и Турбина. Прошёл только первый тур после паузы, и мы уже хотим радикальных изменений. В конце чемпионата будем что-то говорить по этому поводу», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».