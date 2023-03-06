Геркус: мнением болельщиков «Торпедо» манипулируют. Пара персонажей говорят за всех

Бывший президент московского «Торпедо» Илья Геркус рассказал о взаимоотношениях с болельщиками автозаводцев, заявив, что их мнением манипулирует пара особо активных фанатов.

«С фанатской неприязнью уже сталкивался. Когда уходил из «Зенита», нервно реагировал «Вираж», в «Локомотиве» тоже травили, баннеры рисовали, стены исписывали, всякое было. «Торпедо» особый случай: болельщиков мало, градус эмоций максимальный, блюдут чистоту рядов. Их можно понять, их нужно уважать и делать им приятно, но нельзя следовать требованиям в вопросах управления. Если болельщики станут определять, каких сотрудников приглашать, как себя вести, что говорить и делать, как тренировать, в чём смысл любых клубных должностей? По этой логике надо отдать команду в коллективное управление, но я не слышал, чтобы пилот отдавал самолёт в управление пассажирам, а худрук — театр зрителям.

Однажды меня обвинили в том, что поздоровался с игроками «Локомотива». Как я посмел?! Дело было в стороне от камер и трибун, сначала поздоровался со всем «Торпедо», потом с теми, с кем выиграл чемпионство и кого не видел три года. Идёт Антон Миранчук — надо притвориться, что я его не знаю? Странные люди.

В целом же сложилось убеждение, что мнением болельщиков «Торпедо» манипулируют. Есть среди них пара персонажей, которые по факту узурпировали право высказываться от лица всех. «Мы, болельщики, считаем». Индивидуально озвученное коллективное мнение, так сказать», — приводит слова Геркуса «Матч ТВ».