Геркус — об уходе из «Торпедо»: выбора не оставили. Надо было сдать пост для новых людей

Бывший президент московского «Торпедо» Илья Геркус раскрыл подробности своего ухода из клуба в конце февраля этого года.
«Кто был инициатором моего ухода из «Торпедо»? Это обоюдное решение. Мною оно было принято некоторое время назад, выбора не оставили. Другое дело, что я доработал бы до конца сезона, так как был готов нести ответственность за результат. У нас имелись определённые расхождения, нельзя сказать — давние, поскольку весь мой руководящий срок в клубе — шесть месяцев, но с некоторых пор они возникли и нарастали. Рано или поздно это должно было во что‑то вылиться. Родилось решение осуществить перестановку в последний день трансферного окна, не дожидаясь конца сезона.
Мы собрались, как обычно, обсудить трансферы, и было сказано: «Есть такой вариант, как вы к нему относитесь?» — «Если не считаете нужным продолжать, тоже не буду настаивать».
Насколько понимаю, у коллег появилась идея перераспределить полномочия в пользу совета директоров. Сделать президента гендиректором и так далее. Недосказанности нет, вопрос не в моих профессиональных качествах и вообще не в работе. Скорее, надо было сдать пост для новых людей, нового баланса полномочий», — приводит слова Геркуса «Матч ТВ».
- 6 марта 2023
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