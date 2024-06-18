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Желько Бувач: ждём, что Лунёв привнесёт в «Динамо» менталитет победителя

Желько Бувач: ждём, что Лунёв привнесёт в «Динамо» менталитет победителя
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Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач высказался относительно подписания контракта с вратарём Андреем Лунёвым.

«С его приходом мы получаем игрока с опытом, который умеет играть в современный футбол. Мы ждём, что он повысит конкуренцию и привнесёт менталитет победителя», — приводит слова Бувача официальный сайт бело-голубых.

Последним клубом Лунёва является «Карабах», который он покинул в начале июня. В составе азербайджанской команды в минувшем сезоне вратарь провёл 34 матча, из которых 10 сыграл «на ноль», в остальных пропустил 43 мяча. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость голкипера в € 1 млн. В своей профессиональной карьере Лунёв также выступал за «Уфу», «Зенит» и немецкий «Байер».

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