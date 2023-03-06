Резцова: биатлонисты по сравнению с футболистами получают копейки, а они ещё и высокомерны

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова сравнила доходы российских биатлонистов и футболистов, заявив, что представители зимнего виде спорта получают копейки.
«Согласна с Александром Тихоновым, что футболисты должны выступать в любую погоду. Биатлонисты по сравнению с футболистами получают копейки. Но мы тренируемся круглый год, не прекращаем. Футболистам тоже нужно тренироваться круглый год.
Уместно сравнивать и мужественность биатлонистов на фоне футболистов. Помимо того, что футболисты получают большие зарплаты, но и ведут они себя очень высокомерно. Я даже помню, как ехала в поезде с 16-летними пацанами-футболистами, они настолько вели себя высокомерно, говорили, что вы — никто, шелуха, а вот мы такие великие. А я уже была чемпионкой мира и олимпийской чемпионкой.
Могу сказать, что из-за зарплат футболисты высокомерные, потому что они могут себе всё позволить. Им наплевать на всех. Биатлонисты более скромные, человечные в отношении людей и поклонников, к которым они более уважительно относятся», — приводит слова Резцовой Legalbet.
- 6 марта 2023
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