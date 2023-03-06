Роман Широков назначен генеральным директором «Сатурна»
Поделиться
«Сатурн» на своём официальном сайте объявил о назначении экс-футболиста сборной России Романа Широкова на пост директора раменского клуба. Примечательно, что времена игровой карьеры Широков успел поиграть за «Сатурн» в 2005 году.
Ранее занимавший должность директора «Сатурна» Константин Климов продолжит работу в структуре чёрно-синих и будет заместителем Широкова.
Напомним, команда из Раменского выступает во Второй лиге. «Сатурн» начнёт второй этап сезона-2022/2023 с девятого места в турнирной таблице подгруппы «3А».
Широков является воспитанником и бывшим игроком московского ЦСКА. Футболист также выступал за «Зенит», «Краснодар» и «Спартак». После завершения карьеры он работал спортивным директором в «Химках» и «Динамо».
Комментарии
- 6 марта 2023
-
15:39
-
15:36
-
15:33
-
15:30
-
15:27
-
15:21
-
15:17
-
15:14
-
15:12
-
15:10
-
15:07
-
15:04
-
14:46
-
14:45
-
14:44
-
14:39
-
14:30
-
14:30
-
14:17
-
14:07
-
14:02
-
14:01
-
13:52
-
13:41
-
13:39
-
13:37
-
13:34
-
13:27
-
13:22
-
13:19
-
13:14
-
13:10
-
13:09
-
13:05
-
12:56
Партнерский контент