КПРФ предложила «Единой России» совместный законопроект по частичной отмене Fan ID

Депутат Государственной думы Сергей Обухов, представляющий в парламенте Российской Федерации КПРФ, заявил о планах разработки совместного с «Единой Россией» законопроекта по частичной отмене Fan ID.
«Мы предлагаем, давайте частичные меры какие-то, давайте какой-то законопроект, который оставляет, не вообще отменяет закон о карте болельщика, а оставляет его только для международных соревнований, а для внутренних отменяет. Мы готовы к диалогу по этому вопросу… Мы увидели, что «Единая Россия» вдруг прозрела… поэтому мы предлагаем, давайте сделаем, хорошо… совместно. Мы готовы вместе с ними внести… В любой форме готовы сделать такой частичный законопроект… В соавторстве с «Единой Россией», — приводит слова Обухова «РИА Новости Спорт».
Напомним, сейчас Fan ID или карта болельщика требуется на всех стадионах Российской Премьер-Лиги. Оформлять данный электронный документ должны все участники матча в рамках чемпионата России.
- 6 марта 2023
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