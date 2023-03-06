Гранат: Fan ID необходимо отменять. Есть ощущение, что мы смотрим Вторую лигу, а не РПЛ

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о возможной отмене Fan ID. Напомним, ранее с такой инициативой выступил депутат Государственной думы Российской Федерации Виталий Милонов, заявив о намерении подать обращение на имя премьер-министра страны Михаила Мишустина.

«Конечно же, Fan ID необходимо отменять. Чем быстрее, тем лучше. Футболисты играют для зрителей. Есть ощущение, что мы смотрим Вторую лигу, а не РПЛ. Это всё прекрасно заметно со стороны, даже по телевизионной картинке.

У «Спартака», «Краснодара», «Ростова» всегда был на стадионе биток! А сейчас по три человека сидят. Картинка значительно испортилась. Это не дело! Надеюсь, что все понимают всю серьёзность ситуации», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.