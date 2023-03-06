Маслов — о Fan ID: как исправить ситуацию? К сожалению, от моего мнения ничего не зависит

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов поделился мнением об изменениях после введения паспорта болельщика (Fan ID) в Москве.

«Конечно, после введения Fan ID чувствуется разница элементарно в количестве народа на трибунах и атмосфере, которая теперь царит на стадионах. Как исправить ситуацию? К сожалению, от моего мнения абсолютно ничего не зависит. Безусловно, было прекрасно, когда люди ходили на футбол, когда был биток, шум — это непередаваемая атмосфера. Но мы по большому счету люди подневольные», — сказал Маслов «РБ Спорт».

С 18-го тура РПЛ наличие паспорта болельщика стало обязательным для посещения матчей на всех стадионах. Первый домашний матч «Спартака» с Fan ID посетил 4281 болельщик.