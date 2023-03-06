Петржела: не удивлён, что Дзюба не вызван в сборную России. Он не заслуживает этого
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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на то, что главный тренер сборной России Валерий Карпин не вызвал форварда Артёма Дзюбу в национальную команду на мартовские встречи, несмотря на хет-трик нападающего «Локомотива» в игре с «Ростовом» (3:1). Напомним, Карпин совмещает должности в сборной и в ростовской команде.
«Я совсем не удивлён тому, что Дзюба не вызван в сборную России. Это было ожидаемо. Он не заслуживает этого! Артём провёл хорошую карьеру, но он уже является возрастным игроком. Думаю, что команде будет лучше, если молодёжь будет себя проявлять», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Голы в ворота «Ростова» стали первыми для Дзюбы за «Локомотив».
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