Галактионов: контракта с молодёжной сборной нет, продлить не предлагали
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о будущем в молодёжной сборной России.
«Будущее в молодёжной сборной? Комментарии даст РФС. Есть ли молодёжная сборная, учитывая, что набран следующий возраст? Мне сложно сказать. Контракта сейчас нет, никто не предлагал», — приводит слова Галактионова «РБ Спорт».
Галактионов возглавил молодёжную сборную России в 2019 году. Под его руководством команда вышла на чемпионат Европы 2021 года, где не сумела выйти из группы. В ноябре 2022 года Галактионов стал главным тренером московского «Локомотива». В первом матче Российской Премьер-Лиги после возобновления сезона железнодорожники обыграли в гостях «Ростов» со счётом 3:1. «Локомотив» находится на 13-м месте в чемпионате.
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