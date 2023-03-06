Поттер: в «Челси» довольны Феликсом, если только он не идёт в подкаты в центре поля

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал о влиянии на игру его команды нападающего Жоау Феликса, который выступает за клуб на правах аренды (права на него принадлежат «Атлетико»), а также ответил на вопрос, как скоро будет доступен к игре Н'Голо Канте, который из-за травмы выбыл с середины августа 2022 года.

«При условии, что он не идёт в подкаты в центре поля, мы им очень довольны (речь идёт об удалении в дебютной игре с «Фулхэмом». — Прим. «Чемпионата»)! Его игровые качества очевидны. Он очень успешно конструирует атаки, дважды попал в перекладину и имел другие шансы для взятия ворот. Тот факт, что он может играть на разных позициях, нам очень помогает. Мы использовали его больше в центре поля, но он может сыграть где угодно в атакующей фазе атаки.

Скоро ли будет доступен Канте? С ним всё сложно, потому что он долго отсутствовал. Должно пройти время, прежде чем он сможет снова адаптироваться к скоростям в Премьер-лиге или Лиге чемпионов. Он не сможет играть все 90 минут в ближайшее время, но тот факт, что он с нами, нас радует», — приводит слова Поттера Football.London.

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