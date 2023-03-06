Воспитанник «Спартака»: нравилось, как играли Миранчуки. Не знаю, почему их отчислили

Игрок «Балтики» Александр Пуцко, который является воспитанником «Спартака», рассказал об отчислении из академии красно-белых полузащитников Антона и Алексея Миранчуков.

«Приехал я ещё с двумя брянскими парнями, поселились в квартире через дорогу от стадиона имени Нетто. И ещё в ней были двое тех, кто уже был в «Спартаке». Квартира была, кажется, трёхкомнатная, и спали мы по двое в комнате. Мы скитались: на Ботаническом саду жили, на Подбельского… Продолжалось так до дубля, когда в Тарасовку переехали. А ребятам в Сокольниках построили академию.

Были ли предоставлены сами себе? Ну да. Дошираки ели, помню. Как и на выездах. Когда на квартирах жили, с нами была воспитательница — мама кого-то из парней. Стирала, готовила нам. Помню и маму Миранчуков: на Подбельского и братья жили, и тётя Лена. Хорошая, добрая женщина. И сыновья её такие же.

Подавали ли Миранчуки надежды? Техничные были; очень нравилось, как играли. Их отчислили потом вроде — не знаю почему», — приводит слова Пуцко Sport24.