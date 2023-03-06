Шмейхель раскритиковал тен Хага за отсутствие замен в перерыве матча с «Ливерпулем»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель остался недоволен тем, что главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг не произвёл замен в перерыве матча английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:7).

«Я ожидал замен в перерыве, ожидал двух замен, а он их не сделал, что меня разочаровало. Вышла та же самая команда, но для меня было очевидно, что она не работает ни с Вегорстом, ни с Энтони.

Думаю, что, если в составе играет Энтони, нужно ставить Аарона Ван-Биссаку позади него, потому что он не участвует в защите. Диогу Дало ждёт критика, что я считаю несправедливым», — приводит слова Шмейхеля The Sun со ссылкой на BBC Radio 5 Live.

Первый тайм матча «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев, а во втором тайме «Ливерпуль» забил шесть мячей.