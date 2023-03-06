Экс-тренер сборной России: на месте Карпина я бы тоже не вызвал Дзюбу

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на решение наставника национальной команды Валерия Карпина не включать форварда «Локомотива» Артёма Дзюбу в расширенный список для участия в мартовских сборах.

«Дзюбу не жалко. Мы доверили Карпину и его штабу серьёзное дело. Будем спрашивать с него за показанный результат и качество игры. Только он имеет право и должен выбирать себе состав. Это равнозначно тому, как вы мне будете советовать, какую жену выбрать — такая же картина и здесь. У Карпина просчитано много идей и вариантов. Голы, забитые Дзюбой — плод его игрового умения и уровня, на котором это всё происходит. Поэтому я не советовал бы навязывать свои идеи и мысли по поводу состава. Когда не даст результата, а игра будет невыразительна и перестанет убеждать — тогда мы сможем сказать, что это было правильно. Полководец Карпин выбирает себе армию и войско. Как мне кажется, что невызов Дзюбы вполне справедлив. Пока он не убедил Карпина. Но Артём — мастер гола.

На месте Карпина я бы тоже не вызвал Дзюбу. Мне нужен человек, на которого через пару-тройку лет я мог бы рассчитывать. Артём через три года уже не будет футболистом. С меня будут требовать результат, а место отдано не перспективному футболисту, а Дзюбе», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Меньшаевым.