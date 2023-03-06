Экс-игрок «Спартака» Моцарт оценил дебют Дуарте в матче с «Уралом»

Бывший футболист «Спартака» Сантос Моцарт поделился мнением о матче московской команды с «Уралом» (2:2) в 18-м туре Российской Премьер-Лиги, дебюте защитника Алексиса Дуарте, а также оценил шансы красно-белых в борьбе за чемпионство с «Зенитом».

«Мне понравилось, как играли в атаке. Забили два гола, даже три, но третий ошибочно не засчитали. Были ещё моменты. Что не понравилось? Тут я не буду оригинальным — игра в обороне. Команда, которая претендует на чемпионство, не может так ошибаться в защите. Они могли даже проиграть, если бы в конце матча игрок «Урала» реализовал свой момент и исполнил тот удар чуть качественнее.

Согласен ли я с мнением критиков, что Дуарте не соответствует уровню чемпионата и «Спартака»? По одной игре нельзя взять и вот так делать выводы. Это лично моё мнение. Первая игра в чемпионате, есть ещё какая-то несыгранность. Для человека это дебютный матч в новой для себя команде, в новом чемпионате и даже в новой стране и континенте. Возможно, он никогда даже холода и снега не видел. Плюс незнакомый для него язык, среда, обстановка.

Нужно учитывать, насколько специфический сам по себе чемпионат России. Сколько было примеров, когда приезжали сильные футболисты, у них не получалось, они уезжали потом даже в более сильные лиги, и там у них всё складывалось отлично. Был аргентинец Кавенаги, у которого не пошло в «Спартаке», но он поехал в чемпионат Франции и там показал себя очень хорошо.

Можно ли говорить, что по итогам тура интрига умерла? Я хорошо знаю бразильцев, которые играют в «Зените». Это мастера высокого класса. Они почти в каждом матче показывают максимальный уровень и теряют очки очень редко. Шансов у «Спартака» практически не осталось», — приводит слова Моцарта «Евро-Футбол.Ру».