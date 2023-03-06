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«Ливерпуль» активно интересуется хавбеком «Лестера» Мэддисоном

«Ливерпуль» активно интересуется хавбеком «Лестера» Мэддисоном
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«Ливерпуль» проявляет активный интерес к полузащитнику «Лестера» Джеймсу Мэддисону. Об этом сообщает Football Insider.

«Лестер» не продвинулся в переговорах о новом контракте с игроком. Соглашение истекает в 2024 году. «Ливерпуль» внимательно следит за ситуацией. Сообщается, что клуб хочет сохранить игрока, однако не против продать его летом за сумму € 68–79 млн. «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» уже сделали Мэддисона главной целью на летнее трансферное окно. «Манчестер Сити» также может вступить в борьбу.

Мэддисон перешёл в «Лестер» из «Норвича» в 2018 году. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги игрок принял участие в 18 матчах команды, забив девять голов и отметившись пятью результативными передачами.

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