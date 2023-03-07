«Реал» проведёт встречу с представителями Азара по поводу будущего игрока в клубе
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«Реал» собирается провести встречу с представителями полузащитника Эдена Азара.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, в ближайшие недели стороны пообщаются на тему будущего бельгийца.
В клубе считают, что хавбеку лучше уйти летом, если поступит хорошее предложение. Какие-то шансы регулярно играть за мадридскую команду у Азара могут быть только в случае ухода главного тренера Карло Анчелотти.
В текущем сезоне 32-летний полузащитник провёл три матча в Ла Лиге.
32-летний Азар выступает за испанскую команду с 2019 года, когда «Реал» заплатил за его переход «Челси» € 115 млн. С тех пор бельгиец получил 18 травм, после 17 из них он пропустил как минимум один матч.
Рюдигер грубо влетел в ногу Азара на тренировке «Реала»:
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