Суарес рассказал о взаимоотношениях с Месси и Неймаром в «Барселоне»

Бывший нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассказал о взаимоотношениях с нынешними форвардами французского «ПСЖ» Лионелем Месси и Неймаром, когда они вместе выступали в составе каталонского клуба.

«Вне поля мы собирались вместе, чтобы выпить мате. Неймар не пил мате, но он приходил, и мы говорили обо всём на свете, Неймар приглашал нас на свои дни рождения, он знал, что такое наша жизнь, и мы знали какой была его жизнь. Если иногда мы видели, что он что-то делает не так, мы говорили «Нет, всё», — приводит слова Суареса Marca.

Напомним, Луис Суарес выступал за «Барселону» с 2014 по 2020 год. В составе клуба он провёл 283 матча, в которых записал в свой актив 195 голов и 113 результативных передач.

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