Моуринью прокомментировал победу «Ромы» в матче с «Ювентусом»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу команды в матче чемпионата Италии против «Ювентуса» (1:0).
«Мне до сих пор грустно, когда я вспоминаю игру против «Кремонезе», с этим трудно смириться. Когда мы играем как команда, а все игроки выкладываются на полную, мы можем возвращаться домой с необходимым результатом. Я рад победе, но все ещё не отошёл от результата в Кремоне.
Не хочу сказать, что тактическая организация позволила нам выиграть «Ювентус», игра была выиграна благодаря отношению игроков. «Рома» выиграла потому, что игроки были лучше и выкладывались на 100 процентов.
Мы часто переписываемся с Аллегри, уважаю его чувства сейчас, но могу сказать, что мне очень нравится его команда, и я очень счастлив, что мы находимся так далеко от неё, потому что даже с 15 очками штрафа «Ювентус» способен одержать 6 или 7 побед подряд.
Проблема в том, что ты никогда не знаешь, когда «Рома» достигнет результата. Мы осознаем свои недостатки и пытаемся их скрыть. Если не будем выкладываться на 100 процентов — будем страдать. В отдельных матчах мы способны достигать результата, даже против топ-команд, но на дистанции сезона с этим возникают проблемы», — приводит слова Моуринью Football Italia.
Как игроки «Ромы» поздравили Жозе Моуринью с днём рождения
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