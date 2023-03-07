Оливье Жиру рискует пропустить ответный матч «Милана» и «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов
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Форвард «Милана» Оливье Жиру может пропустить ответный матч с «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится завтра, 8 марта. У француза высокая температура, сообщает Goal.
Шведский ветеран Златан Ибрагимович, который недавно впервые вышел на поле после затяжного восстановления от травмы, не примет участия в игре, так как не был заявлен «россонери» на матчи плей-офф турнира.
В первой игре, которая прошла в Италии, подопечные Стефано Пиоли оказались сильнее с минимальным счётом. Единственный мяч в ворота «шпор» забил Браим Диас на седьмой минуте встречи.
В текущем сезоне Оливье Жиру провёл за красно-чёрных 33 матча во всех турнирах, забил 11 голов, стал автором четырёх результативных передач.
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