«Пускай судьи зрение проверят!» Канчельскис жёстко раскритиковал арбитров РПЛ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис жёстко раскритиковал арбитров Российской Премьер-Лиги. Известный в прошлом спортсмен порекомендовал судьям, которые допускают детские ошибки, проверить зрение у врачей.

«До появления VAR судейство в России было нормальным. А сейчас же наши судьи — перепуганные люди: в случае чего сразу бегут к экрану. Вы что, телевизор никогда не видели? Вы боитесь инициативу на себя взять? Как появился VAR, наше судейство стало безобразным! Что случилось-то? Это ужасно. Раньше было намного лучше — да, ошибались, но ошибок было меньше. Сейчас почти каждый матч — скандал! Зачем нужен VAR? Для кого? Я бы отменил эту систему, будь моя воля. Максимум оставил бы видеоповторы на фолы в штрафной. Если судья не видит, что игрок идёт прямой ногой в голеностоп, какой он квалификации? У нас судьи слепые, что ли? Пускай зрение идут проверять.

В центре поля явные фолы, а они не видят — как это вообще возможно? Зачем они бегают к этому монитору? Я в шоке просто. То ли у них боязнь, то ли трусость, то ли указ сверху. Они делают детские ошибки, которые невозможно совершать. В общем и целом судейство в российском футболе просто безобразное», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».