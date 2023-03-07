55-летний болельщик «Блэкпула» скончался после драки с другими фанатами

Болельщик «Блэкпула» Тони Джонсон скончался после драки с другими фанатами, сообщает Daily Mail.

По информации источника, 55-летний мужчина наблюдал за матчем «Блэкпула» и «Бёрнли» (0:0) в одном из пабов Манчестера, после чего завязалась драка с участием 15 человек. В результате конфликта Джонсон получил многочисленные травмы и скончался в больнице. Полиция задержала 33-летнего подозреваемого, но он был освобождён под залог до июня и будет ждать результатов расследования.

«Футбольный клуб «Блэкпул» глубоко потрясён и опечален известием о трагической гибели нашего болельщика Тони Джонсона. Все наши мысли обращены к его семье и друзьям. Покойся с миром, Тони», — гласит заявление пресс-службы клуба.