Гути — Кварацхелии: я твой кумир? Переходи в «Реал», отправлю свою футболку
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Бывший полузащитник мадридского «Реала» Гути отреагировал на интервью нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии. Грузинский футболист заявил, что в детстве Гути был его любимым футболистом, но он не мог достать его футболку, поэтому маркером писал 14-й номер на белой футболке.
«Я кумир Кварацхелии? Квара, приходи в «Реал». Я пришлю тебе футболку», — сказал Гути в эфире El Chiringuito.
Гути — воспитанник «Реала», он выступал за мадридскую команду с 1995 по 2010 год, а затем на год ушёл в «Бешикташ», где и завершил карьеру. Вместе с «Реалом» Гути стал обладателем 11 трофеев, включая три победы в Лиге чемпионов. На его счету также 14 матчей в составе сборной Испании.
Хвича Кварацхелия — о любимом игроке, прозвище и выборе «Наполи». Видеоролик:
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