Зиньковский: недавно говорил с Лариным пять минут по телефону. Мы не даём ему унывать

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский, который является воспитанником академии «Чертаново», рассказал, что поддерживает связь с экс-директором родного клуба Николаем Лариным, который прошлой осенью был осуждён на три года колонии общего режима по обвинению в хищении в особо крупном размере.

«Связь с Лариным есть. Его недавно перевозили из Москвы: сейчас вернули, может читать наши письма и отвечать. Недавно говорил с ним по телефону минут пять. Он сказал, что там, куда его перевозили, условия были хуже. Но сейчас он вернулся, успел к кубковому матчу «Крыльев». И матч «Спартака» тоже посмотрел.

Николай Юрьевич не унывает, да и мы ему на даём этого делать. В Москве он себя получше чувствует. Он уже освоился, если можно так сказать», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.