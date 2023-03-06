Антон Зиньковский: не думаю об отрыве «Зенита». На таблицу посмотрим в последних турах

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский ответил на вопрос о ситуации клуба в турнирной таблице в контексте борьбы за чемпионство, а также прокомментировал матч с «Уралом» (2:2).
«Мы и без отменённого гола в концовке могли забить «Уралу». В итоге не забили — все расстроены и недовольны. Но впереди ещё много матчей. Я не думаю об отрыве «Зенита» от «Спартака». Мы просто стараемся играть от себя, а на таблицу посмотрим в последних турах. Сейчас надо показывать свою игру и набирать очки», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, после 18 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 37 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на восемь очков.
- 6 марта 2023
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