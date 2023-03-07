Евсеев: «Зенит» Рио-де-Жанейро? Какие проблемы? Раньше был «Зенит» Буэнос-Айрес

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев ответил на вопрос, есть ли в РПЛ команда, способная составить конкуренцию «Зениту», а также поделился мнением о большом количестве бразильских игроков в «Зените». Ранее экс-форвард петербуржцев Артём Дзюба заявил, что во время его ухода из клуба в 2022 году понял, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро.
«Есть ли в РПЛ команда, которая на долгой дистанции может обогнать «Зенит»? Не знаю. Александр Медведев же давно сказал, что была поставлена задача завоевать вторую звезду. Все посмеялись, сейчас, думаю, уже не смеются. А что после второй звезды будет — пойдут ли на третью звезду или нет?
Нравится ли мне история с «Зенитом» из Рио-де-Жанейро? А какие проблемы? Раньше был «Зенит» Буэнос-Айрес. Нормально к этому отношусь», — приводит слова Евсеева «РБ Спорт».
- 7 марта 2023
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