Наир Тикнизян впервые вызван в сборную Армении. Ранее он выступал за российскую молодёжку

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян впервые получил вызов в сборную Армении. Он приглашён на матч национальной команды с Турцией, который состоится в рамках квалификации на Евро-2024. Отметим, что ранее игрок выступал за юношескую и молодёжную сборные России.

На молодёжном чемпионате Европы в 2021 году он провёл три матча на групповом этапе, в которых забил один гол.

Тикнизян — этнический армянин. Он является воспитанником академии ЦСКА, в системе армейского клуба он выступал с 2016 по 2021 год, после чего перешёл в «Локомотив».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги защитник провёл за железнодорожников 18 матчей, забил один гол, стал автором трёх результативных передач, а также получил две жёлтые карточки.