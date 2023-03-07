Наир Тикнизян впервые вызван в сборную Армении. Ранее он выступал за российскую молодёжку
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян впервые получил вызов в сборную Армении. Он приглашён на матч национальной команды с Турцией, который состоится в рамках квалификации на Евро-2024. Отметим, что ранее игрок выступал за юношескую и молодёжную сборные России.
На молодёжном чемпионате Европы в 2021 году он провёл три матча на групповом этапе, в которых забил один гол.
Тикнизян — этнический армянин. Он является воспитанником академии ЦСКА, в системе армейского клуба он выступал с 2016 по 2021 год, после чего перешёл в «Локомотив».
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги защитник провёл за железнодорожников 18 матчей, забил один гол, стал автором трёх результативных передач, а также получил две жёлтые карточки.
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