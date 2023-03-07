Канчельскис — о поражении «МЮ» со счётом 0:7: тяжёлые ощущения. Это просто неприлично

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, как отреагировал на поражение своей бывшей команды в принципиальном матче 26-го тура АПЛ с «Ливерпулем» со счётом 0:7.
«Очень тяжёлые ощущения. Это просто неприлично — проигрывать с таким счётом. Я вообще не понимаю, как в футболе можно пропустить семь и ничего не забить.
Кин сказал, что это позор для всех ветеранов клуба? Рой, как всегда, прав. Самое крупное поражение мы потерпели от «Барселоны». Но тогда из восьми наших легионеров в Лиге чемпионов могли играть только трое. Ирландцы, шотландцы и валлийцы тоже считались легионерами. На «Олд Траффорд» закончили 2:2, там получили 0:4. Гиггз, Кин, Кантона, Шмейхель, Хьюз, Эрвин… Мы вышли без большинства из них», — приводит слова Канчельскиса «Московский комсомолец».
- 7 марта 2023
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