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«Челси» — «Боруссия»: во сколько матч 1/8 финала Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

«Челси» — «Боруссия»: во сколько матч 1/8 финала Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 7 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, в котором встретятся лондонский «Челси» и дортмундская «Боруссия». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Челси» — «Боруссия». В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2».

Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели.

Напомним, первая встреча команд завершилась победой «Боруссии» со счётом 1:0. Единственный гол забил Карим Адейеми. Победитель двухматчевого противостояния отправится в 1/4 финала Лиги чемпионов. Проигравший — покинет нынешний розыгрыш турнира.

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