«Челси» — «Боруссия» Д. Поттеру со дна ещё не постучали

7 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» – «Боруссия». Начало – в 23:00 мск. Эксперты «Фонбет» считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.96. Успех «Боруссии» оценивается в 4.10. На ничью дают коэффициент 3.82.

Коэффициенты букмекеров на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Боруссия» 7 марта 2023 года

В «Фонбет» сомневаются в результативности матча «Челси» – «Боруссия»: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.99. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.77. Скачайте приложение «Фонбет», и вы получите фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Боруссия» (07.03.2023)

«Челси» будет стремиться отыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» выездные 0:1. Несмотря на 21 удар по воротам и 53% владения мячом в первом матче, «Челси» так и не смог найти путь к воротам немецкого клуба, а вот у дортмундцев получилась образцовая контратака, которую реализовал Карим Адейеми.

«Челси» в минувшие выходные завершил безрадостную серию из шести матчей без побед, обыграв в субботу «Лидс» со счётом 1:0. Эта серия вмещала в себя три ничьих, а следом три поражения без забитых мячей, поэтому победа над «Лидсом» — действительно глоток воздуха для команды Грэма Поттера. Но не стоит думать, что все проблемы решены. «Челси» удалось выиграть только 2 из 12 последних матчей. Кроме того, подопечные Поттера забили всего два гола в последних семи матчах: голевой феерии поклонникам лондонцев ждать точно не стоит. «Челси» занимает 10-е место в АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на 19 очков.

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Что касается дортмундской «Боруссии», то в последнем туре Бундеслиги «шмели» одержали впечатляющую победу над «Лейпцигом» со счётом 2:1, несмотря на то что владели мячом всего 38% времени. «Боруссия» по-прежнему лидирует в чемпионате вместе с «Баварией», выиграв последние восемь матчей в Бундеслиге. А в целом победная серия дортмундцев составляет уже 10 матчей. В последних 18 играх немецкий клуб уступил всего дважды.

В списке травмированных у «Челси» числятся Тьяго Силва, Эдуард Менди, Армандо Броя и Н'Голо Канте, а появление на поле Кристиана Пулишича, Риса Джеймса, Мэйсона Маунта и Сесара Аспиликуэты под вопросом.

У Дортмунда травмированы Грегор Кобель, Дониэлл Мален, Карим Адейеми, Жюльен Дюранвиль, Юссуфа Мукоко, Абдулай Камара и Матеу Морей.

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«Боруссия» сейчас на пике формы, а «Челси» хоть и прервал свою грустную серию, забивает буквально по праздникам. Конечно, дома лондонцы постараются перевернуть ход противостояния, но вновь могут нарваться на контратаку «шмелей». Рискнём и поставим на ещё одну сухую победу немецкой команды. «Фонбет» даёт на этот исход коэффициент 6.20. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, который можно использовать для ставки на этот или любой другой матч.

Ставка: сухая победа «Боруссии» за 6.20.

Экспресс с коэффициентом 9.46.

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