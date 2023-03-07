«Обращались как с дерьмом, а президент выгнал из страны». Найнгголан — об «Антверпене»

Бывший полузащитник «Антверпена» Раджа Найнгголан вспомнил эпизод карьеры в бельгийском клубе.
«В «Антверпене» со мной обращались как с паразитом, как с куском дерьма. Они взяли Овермарса спортивным директором, чтобы попытаться вернуть меня в основную команду, но никто не осмелился идти против президента. Я делал в молодёжной команде всё, что мог, поддерживал молодёжь. Я был во множестве клубов, но нигде со мной не обращались так. Я даже не мог войти в тренировочный центр с главного входа.
Мои дочери были главной причиной, по которой я вернулся в Бельгию. В противном случае я мог быть с ними только в отпуске, поэтому я хотел остаться в «Антверпене». Я потерял много денег, но это не было проблемой. Президент команды выгнал меня из страны, и я никогда ему этого не прощу. За СПАЛ играю за гроши, но с удовольствием», — приводит слова Найнгголана AS.
Лучшие исполнители штрафных в современном футболе. Видеоролик:
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