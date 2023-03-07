Мюллер — о матче с «ПСЖ»: каждый решает для себя сам, кто фаворит. Мы выиграли первый матч

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал слова нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе о том, что «ПСЖ» является фаворитом ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Кто является фаворитом, каждый решает сам для себя. Мы выиграли первый матч со счётом 1:0, думаю, это даёт нам преимущество. Но отставание в один гол в футболе можно отыграть. Я понял его мнение. Он очень уверен в себе», — приводит слова Мюллера Bayern&Germany.

Матч «Бавария» — «ПСЖ» состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» завтра, 8 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. В первом матче Мбаппе забил два гола, но оба были отменены из-за офсайда: сначала у самого Килиана, затем у защитника Нуну Мендеша. Единственный мяч во встрече на 53-й минуте забил вингер «Баварии» Кингсли Коман.