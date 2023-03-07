«Мы тратим только то, что зарабатываем». Кан сравнил подходы «Баварии» и «ПСЖ»

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» сравнил стратегии клубов.

«У нас есть клубная культура. Мы никогда не довольствуемся тем, чего достигли. Если мы выиграли 10 титулов, то мы хотим выиграть 11. Это укоренилось в сознании игроков, оно передаётся из поколения в поколение. Мы создали финансовые условия для успеха. Мы много работаем, чтобы создать команду высокого уровня. Ничего из этого нам не дарили, не забывайте.

Также у нас другая философия. Мы тратим только то, что зарабатываем. А тратить большие деньги на одного игрока — это большой риск. Мы не делаем ничего, что могло бы поставить под угрозу финансовую стабильность клуба. У «Баварии» нет долгов», — приводит слова Кана L'Équipe.

Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ» пройдёт в Мюнхене 8 марта. Начало — в 23:00 мск. Первый матч завершился победой «Баварии» со счётом 1:0.