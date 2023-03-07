Галлас — о трансферах «Челси»: иногда владельцы просто тратят деньги, потому что они есть

Бывший защитник «Челси» Вильям Галлас высказался о трансферной политике лондонского клуба.
«Мудрик не играет в старте, почему? Может быть, парень не готов, или система ему не подходит и он хочет играть на другой позиции – я не знаю. Вот почему я сказал, что, по моему мнению, некоторые владельцы просто тратят деньги, потому что они у них есть, и они даже не знают, подойдут ли игроки команде. Пока что я не знаю, что случилось с Мудриком.
Я ничего не имею против Кукурельи, я его не знаю, но я его уважаю. Однако это касается «Челси», даже не игроков. Если вы вкладываете столько денег в одного игрока и он переходит в один из крупнейших клубов Премьер-лиги, обычно он играет за свою сборную. Его даже нет в сборной Испании!
Так что, возможно, «Челси» слишком велик для него, возможно, у него нет необходимых качеств, чтобы быть в этом клубе», – приводит слова Галласа Sportskeeda.
- 7 марта 2023
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