Вячеслав Чанов: рад за Помазуна. В этом сезоне он играет как вратарь сборной России

Бывший вратарь «Шахтёра» и экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на внесение голкипера «Урала» Ильи Помазуна в расширенный состав сборной России на мартовские товарищеские игры.

«Рад за Илью Помазуна, что он попал в расширенный список сборной России. Я его знаю: он проходил через наши руки, а сейчас работаем с его отцом в академии, поэтому я очень рад. В этом сезоне он играет как вратарь сборной России.

Кто из вратарей останется на матч с Ираном? Я достаточно много лично общаюсь с Кафановым: так как сейчас сборная играет только товарищеские матчи, то задача тренерского штаба посмотреть больше вратарей, понять и их внутреннее содержание, и то, как они ведут себя в коллективе, взаимодействии с защитниками и в тренировочном процессе.

Заодно поближе узнать как людей, поэтому то четыре вратаря, то сейчас шесть. Я считаю, что это нормально. Кто будет играть — это зависит от противника и задач, которые ставят тренеры», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.