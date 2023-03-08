«Бенфика» обыграла «Брюгге» со счётом 5:1 и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Бенфика» принимала «Брюгге». Игра проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. «Бенфика» одержала победу со счётом 5:1.

На 38-й минуте Рафа Силва открыл счёт. На второй добавленной к первому тайму минуте Гонсалу Рамуш удвоил преимущество хозяев, а на 57-й минуте довёл счёт до разгромного. На 71-й минуте Жоау Мариу забил четвёртый гол «Бенфики», на 77-й минуте Давид Нерес отправил в ворота «Брюгге» пятый мяч. На 87-й минуте усилиями Бьорна Мейера «Брюгге» забил «гол престижа».

Двухматчевое противостояние команд завершилось победой «Бенфики» с общим счётом 7:1 и проходом португальцев в следующий раунд соревнования. Соперник «Бенфики» определится позднее.