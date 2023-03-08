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«Бенфика» обыграла «Брюгге» со счётом 5:1 и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Бенфика» обыграла «Брюгге» со счётом 5:1 и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
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Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Бенфика» принимала «Брюгге». Игра проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. «Бенфика» одержала победу со счётом 5:1.

На 38-й минуте Рафа Силва открыл счёт. На второй добавленной к первому тайму минуте Гонсалу Рамуш удвоил преимущество хозяев, а на 57-й минуте довёл счёт до разгромного. На 71-й минуте Жоау Мариу забил четвёртый гол «Бенфики», на 77-й минуте Давид Нерес отправил в ворота «Брюгге» пятый мяч. На 87-й минуте усилиями Бьорна Мейера «Брюгге» забил «гол престижа».

Двухматчевое противостояние команд завершилось победой «Бенфики» с общим счётом 7:1 и проходом португальцев в следующий раунд соревнования. Соперник «Бенфики» определится позднее.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
07 марта 2023, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
5 : 1
Брюгге
Брюгге, Бельгия
1:0 Раф. Силва – 38'   2:0 Рамуш – 45+2'   3:0 Рамуш – 57'   4:0 Мариу – 71'   5:0 Нерес – 77'   5:1 Мейер – 87'
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