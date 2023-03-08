Игорь Семшов: дай бог, кто-то сможет навязать «Зениту» борьбу за чемпионство

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«Ещё во время зимней паузы мы говорили, что «Зениту» будет тяжело навязать борьбу за чемпионство, дай бог, это кто-то сможет сделать. Но если учитывать, что ближайшие конкуренты сами теряют очки, то маловероятно, что с петербуржцами кто-то будет бороться за золотые медали. При всём уважении ко всем командам РПЛ конкурировать с «Зенитом» сейчас тяжело.

Нас ожидает борьба за медали, потому что очень много клубов стоят рядом в турнирной таблице. Думаю, что конкуренция за второе-третье места будет интересной и кто-то ещё вклинится в неё, кроме ЦСКА, «Ростова», «Спартака» и «Динамо». Всё, конечно, может ещё поменяться, но опытные футболисты «Зенита» не допустят интриги. Они очень хорошо реагируют на разные трудности и справляются с ними.

Не думаю, что у «Зенита» есть цель в этом году поставить рекорд по отрыву по очкам от второго места или сделать рекорд по досрочному чемпионству. Обычно золотые медали выигрывают за два-три тура до конца, думаю, что в этом году будет так же», – приводит слова Семшова Metaratings.