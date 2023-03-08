«Это же политика». Судья Карасёв — об отстранении арбитров из России

Арбитр ФИФА Сергей Карасёв высказался на тему отстранения российских арбитров от международных турниров.

«Можно ли считать решение ФИФА дискриминационным? Это же политика. И тут далеко не только меня коснулось», — сказал Карасёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Напомним, сборная России и российские футбольные были отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Отстранение коснулось также и российских арбитров. Сергей Карасёв работал на чемпионатах Европы 2016 и 2020 года, а также на чемпионате мира 2018 года в России. В августе 2021 года его бригада обслуживала матч Суперкубка УЕФА.

Полностью интервью с Сергеем Карасёвым читайте на «Чемпионате»: